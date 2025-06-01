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Главного тренера ФК "Кайрат" оштрафовали после матча с "Актобе"

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Рафаэль Уразбахтин
Рафаэль Уразбахтин. Фото: fckairat.com

ФК "Кайрат" опубликовал в соцсети видеообращение главного тренера с извинением за мат во время матча с "Актобе". В полиции сообщили, что он был оштрафован, передает NUR.KZ.

Видеообращение тренера к казахстанцам появилось в Instagram-аккаунте ФК "Кайрат".

"На протяжении всей игры болельщики ФК Актобе несколько раз говорили оскорбительные слова тренерскому штабу нашей команды и игрокам с трибуны и бросались в нас другими вещами.

Когда ситуация ухудшилась, я поддался чрезмерным эмоциям и говорил непристойные слова. Искренне жалею об этом поступке. Прошу прощения у тех, кто обидел мои слова", - сказал главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.

А в Telegram-канале YEDILOV ONLINE появилась информация, что тренер был оштрафован.

"Департамент полиции Актюбинской области за хулиганство (нецензурная брань) на матче Актобе - Кайрат наложил на главного тренера ФК "Кайрат" Рафаэля Уразбахтина административный штраф в размере 78 640 тенге", - сообщил автор.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам подтвердили информацию о штрафе.

"В городе Актобе зафиксирован инцидент с участием гражданина У. Находясь в общественном месте, он допустил публичную нецензурную брань, чем нарушил нормы общественного порядка.

По факту правонарушения гражданин был доставлен в отдел полиции столицы, где он привлечен к административной ответственности.

Полиция напоминает о недопустимости нарушения общественного порядка: любые противоправные действия будут незамедлительно пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним о других случаях в сфере спорта. Так, в конце апреля в КФФ сообщили, что главный тренер клуба КПЛ Самат Смаков будет дисквалифицирован на четыре матча Казахстанской премьер-лиги за оскорбление судей.

Прошлой осенью сообщалось, что главный тренер "Астаны" оштрафован на миллион тенге и пропустит последние матчи сезона. Причиной стала потасовка после игры "Астаны" и "Атырау", в центре которой оказались Бабаян и полузащитник "Атырау" Жоэль Каямба.

До этого тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке.

А тренера ДЮСШ в Костанае оштрафовали за мелкое хулиганство после его похода в кафе и перебранки с барменом. Свою вину мужчина признал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2251164-glavnogo-trenera-fk-kayrat-oshtrafovali-posle-matcha-s-aktobe/