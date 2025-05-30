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Судью по делу Бишимбаева наградили в Астане

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Награждение Айжан Кульбаевой
Награждение Айжан Кульбаевой. Фото: t.me/astanasottary

Судья Айжан Кульбаева прошла отборочные игры XI Спартакиады Союза судей РК и получила почетную грамоту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, состоялась церемония награждения столичных судей, занявших I место по мини-футболу, I место по волейболу, I место по настольному теннису, I и II место место по шахматам, I и II место по шашкам, II место по тогызкумалаку в отборочных играх XI Спартакиады Союза судей РК.

Среди награжденных почетную грамоту за активное участие в спартакиаде и пропаганду здорового образа жизни получила Айжан Кульбаева, которая рассматривала дело экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

В завершении мероприятия председатель поблагодарил судей за активное участие в спортивной жизни за результат и пожелал дальнейших успехов на соревнованиях.

Напомним, в конце марта председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева выиграла шахматный турнир в Астане.

Ранее в октябре прошлого года мы писали, что Айжан Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.

До этого, на встрече в рамках XI съезда судей в Астане, она высказалась о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Кульбаева заявила, что процесс дисциплинировал ее и показал недостатки.

"Как человек, я задумалась о многих вещах", - призналась тогда она.

Отвечая на вопрос о том, какие качества нужны, чтобы стать судьей, она сообщила, что нужны стрессоустойчивость, упорство, умение запоминать детали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2250783-sudyu-po-delu-bishimbaeva-nagradili-v-astane/