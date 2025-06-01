Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обжигательно": знаменитая пловчиха снялась в бикини и восхитила поклонников

Опубликовано:

Пловчиха Юлия Ефимова
Пловчиха Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93

Известная пловчиха и неоднократный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова порадовала подписчиков рядом публикаций в откровенных образах, передает NUR.KZ.

Российская пловчиха Юлия Ефимова находится в Европе, откуда публикует серию постов в Instagram. Так, для одной из публикаций Ефимова опубликовала фото в красном бикини, сделанное в бассейне. Спортсменка рассказала, что находится в Барселоне.

Пост собрал уже более 7 тыс. реакций, а подписчики поддержали пловчиху комплиментами.

"Обжигательно", "Ну, модель", "Красавица", "Много ошибок в слове "Богиня", "Нимфа", - написали подписчики спортсменки.

Кроме того, Ефимова опубликовала фото и видео из Монако и Португалии. Для одной из публикаций она показала себя в красном обтягивающем боди и джинсах.

По данным издания "Спорт-Экспресс", Юлия Ефимова - известная на весь мир пловчиха, является одной из лучших брассисток в истории по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

В 2007 году Ефимова стала трехкратной чемпионкой Европы и установила рекорды на дистанции 100 метров брассом.

В 2009 году Ефимова вошла в историю, победив на чемпионате мира в Риме на дистанции 50 метров брассом. В финале спортсменка установила мировой рекорд - 30,09 секунды.

В 2011 году спортсменка перебралась в США и начала сотрудничество с Дэвидом Сало. Спустя год Юлия отправилась на Олимпиаду в Лондон, где завоевала свою первую олимпийскую медаль - бронзу на дистанции 200 метров брассом.

Всего пловчиха выступила на четырех Олимпиадах и стала трехкратным призером - два серебра и одна бронза. На чемпионатах мира Юлия завоевала 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

Также Ефимова является семикратной чемпионкой Европы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2250615-obzhigatelno-znamenitaya-plovchiha-snyalas-v-bikini-i-voshitila-poklonnikov/