"Обжигательно": знаменитая пловчиха снялась в бикини и восхитила поклонников

Известная пловчиха и неоднократный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова порадовала подписчиков рядом публикаций в откровенных образах, передает NUR.KZ.

Российская пловчиха Юлия Ефимова находится в Европе, откуда публикует серию постов в Instagram. Так, для одной из публикаций Ефимова опубликовала фото в красном бикини, сделанное в бассейне. Спортсменка рассказала, что находится в Барселоне.

Пост собрал уже более 7 тыс. реакций, а подписчики поддержали пловчиху комплиментами.

"Обжигательно", "Ну, модель", "Красавица", "Много ошибок в слове "Богиня", "Нимфа", - написали подписчики спортсменки.

Кроме того, Ефимова опубликовала фото и видео из Монако и Португалии. Для одной из публикаций она показала себя в красном обтягивающем боди и джинсах.

По данным издания "Спорт-Экспресс", Юлия Ефимова - известная на весь мир пловчиха, является одной из лучших брассисток в истории по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

В 2007 году Ефимова стала трехкратной чемпионкой Европы и установила рекорды на дистанции 100 метров брассом.

В 2009 году Ефимова вошла в историю, победив на чемпионате мира в Риме на дистанции 50 метров брассом. В финале спортсменка установила мировой рекорд - 30,09 секунды.

В 2011 году спортсменка перебралась в США и начала сотрудничество с Дэвидом Сало. Спустя год Юлия отправилась на Олимпиаду в Лондон, где завоевала свою первую олимпийскую медаль - бронзу на дистанции 200 метров брассом.

Всего пловчиха выступила на четырех Олимпиадах и стала трехкратным призером - два серебра и одна бронза. На чемпионатах мира Юлия завоевала 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

Также Ефимова является семикратной чемпионкой Европы.