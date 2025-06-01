"Обжигательно": знаменитая пловчиха снялась в бикини и восхитила поклонников

Известная пловчиха и неоднократный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова порадовала подписчиков рядом публикаций в откровенных образах, передает NUR.KZ.
Российская пловчиха Юлия Ефимова находится в Европе, откуда публикует серию постов в Instagram. Так, для одной из публикаций Ефимова опубликовала фото в красном бикини, сделанное в бассейне. Спортсменка рассказала, что находится в Барселоне.
Пост собрал уже более 7 тыс. реакций, а подписчики поддержали пловчиху комплиментами.
"Обжигательно", "Ну, модель", "Красавица", "Много ошибок в слове "Богиня", "Нимфа", - написали подписчики спортсменки.
Кроме того, Ефимова опубликовала фото и видео из Монако и Португалии. Для одной из публикаций она показала себя в красном обтягивающем боди и джинсах.
По данным издания "Спорт-Экспресс", Юлия Ефимова - известная на весь мир пловчиха, является одной из лучших брассисток в истории по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.
В 2007 году Ефимова стала трехкратной чемпионкой Европы и установила рекорды на дистанции 100 метров брассом.
В 2009 году Ефимова вошла в историю, победив на чемпионате мира в Риме на дистанции 50 метров брассом. В финале спортсменка установила мировой рекорд - 30,09 секунды.
В 2011 году спортсменка перебралась в США и начала сотрудничество с Дэвидом Сало. Спустя год Юлия отправилась на Олимпиаду в Лондон, где завоевала свою первую олимпийскую медаль - бронзу на дистанции 200 метров брассом.
Всего пловчиха выступила на четырех Олимпиадах и стала трехкратным призером - два серебра и одна бронза. На чемпионатах мира Юлия завоевала 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).
Также Ефимова является семикратной чемпионкой Европы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2250615-obzhigatelno-znamenitaya-plovchiha-snyalas-v-bikini-i-voshitila-poklonnikov/