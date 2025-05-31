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Известная гимнастка похвасталась фигурой в микробикини

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Яна Луконина
Яна Луконина. Фото: instagram.com/yanalukonina

31-летняя российская художественная гимнастка Яна Луконина поделилась фотографиями из отпуска в своем профиле в Instagram. Спортсменка показала свою шикарную фигуру в микробикини, передает NUR.KZ.

"Instagram же для красивой картинки? Пусть и будет так", - подписала снимки Луконина.

Экс-чемпионка мира и Европы сделал горячие снимки, принимая солнечные ванны. Яна позировала на шезлонге, на ней были красное бикини и темные очки.

"Как с обложки", "Огонь", Любим тебя", "Вау", - писали поклонники.

По информации Международной федерации гимнастики, Яна Луконина (Кельперис) родилась в 1993 году в Рязани. В 2010 году участвовала в чемпионате мира в Москве. Чемпионка мира, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса.

С 2016 года занимается тренерской работой, говорится на сайте "Московского городского физкультурно-спортивного объединения".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2250528-izvestnaya-gimnastka-pohvastalas-figuroy-v-mikrobikini/