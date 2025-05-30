Полиция Ливерпуля назвала имя арестованного в связи с наездом на толпу болельщиков. Его обвиняют в умышленном наезде

Полиция Ливерпуля в четверг предъявила обвинения человеку, арестованному в понедельник после наезда автомобиля на толпу болельщиков, в результате которого травмы получили 79 человек.

Полиция заявила, что после наезда автомобиля на людей, праздновавших победу клуба «Ливерпуль» в футбольной Премьер-лиге, был арестован 53-летний местный житель Пол Дойл, бизнесмен, бывший морской пехотинец и отец троих детей.

Правила освещения уголовных дел не позволяют говорить, что Дойл был за рулем того автомобиля, пока это не подтверждено судом.

О предполагаемых мотивах подозреваемого полиция и прокуратура пока ничего не сказали, но обвинение ему предъявлено по нескольким статьям об умышленном нанесении телесных повреждений разной тяжести.

Пол Дойл в первый раз предстанет перед судом в пятницу: Магистратский суд Ливерпуля решит, оставлять ли его под стражей.

Помощник главного констебля полиции Мерсисайда (регион Ливерпуля) Дженни Симс сказала на пресс-конференции в четверг, что в больнице до сих пор находятся семеро из почти 80 травмированных в понедельник вечером на Уотер-стрит в центре Ливерпуля.

По словам Дженни Симс, следователи изучают огромный объем видеозаписей происшествия с камер наблюдения и мобильных телефонов, а также показания свидетелей.

Сара Хэммонд, главный прокурор Королевской прокурорской службы в регионе Мерси-Чешир, сказала на пресс-конференции, что по ходу следствия статьи, по которым предъявлено обвинение, могут поменяться.

Обвинения Дойлу предъявлены по семи пунктам, шесть из которых касаются умышленного нанесения телесных повреждений и попыток нанести телесные повреждения, а еще один — «опасного вождения».

Помощник главного констебля Симс сказала, что понимает, что у общественности есть еще много вопросов относительно этого происшествия, и ее подчиненные трудятся не покладая рук, чтобы со временем дать на них ответы.