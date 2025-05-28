Легенду UFC арестовали за жестокое обращение с членами семьи

Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Би-Джей Пенна арестовали по обвинению в домашнем насилии. Инцидент произошел 25 мая, передает TMZ.

Сообщается, что сначала Пенна доставили в тюрьму в Хило на Гавайях, однако ночью отпустили под залог в 2 тыс. долларов.

Теперь легендарному легковесу предстоит предстать перед судом.

Отмечается, что 46-летний экс-чемпион UFC в последние годы часто становится участником неприятных историй, связанных с уголовным преследованием.

Сам Пенн в своем профиле в Instagram опубликовал кадры задержания. На них спортсмен лежит на кровати, а вокруг него собрались стражи порядка, пришедшие задержать бойца. Несколько полицейских пытаются вытащить Пенна из его комнаты, сообщая ему, что он арестован.

Издание Sport24 пишет, что месяц назад Пенн выложил серию странных постов в соцсетях, в которых утверждал, что его семью убили и заменили самозванцами.

По информации официального сайта UFC, Би Джей Пенн был уволен из организации в 2020 году. В 2019 он провел свой последний поединок - бывший чемпион потерпел поражение единогласным решением судей от Клэя Гуиды, которое стало для него седьмым подряд (долгое время Пенн был обладателем такого антирекорда).

В последний раз Пенн побеждал в октагоне UFC в 2010 году. В свое время спортсмен завоевывал пояса чемпиона в легком и полусреднем весах. Был рекордсменом по количеству защит в легком весе. Включен в Зал славы UFC.

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