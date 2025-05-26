Стычка футбольных фанатов в Астане: суд назначил 10 суток ареста

Суд рассмотрел дело по факту стычки футбольных фанатов возле "Астана-Арена", которая произошла на днях. Одному из участников назначили 10 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении мужчины.

Сообщается, что он, находясь возле стадиона "Астана-Арена", вступил в драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство.

Его действия были квалифицированы по ст.434 ч.1 КоАП.

"В суде Д. обстоятельства драки подтвердил, вину признал, раскаялся и просил учесть, что конфликт спровоцирован людьми в масках предположительно фанатами футбольного клуба", - говорится в сообщении суда.

Подчеркивается, что обстоятельства правонарушения подтверждены видеозаписью с места происшествия.

"Судом мера взыскания в виде 10 суток ареста назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении", - пояснили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Напоминм, недавно в соцсетях появилось видео перепалки фанатов двух клубов "Женис" и "Астана". Сообщается, что стычка произошла у стадиона "Астана-Арена" после прошедшего неделю назад четвертьфинального матча кубка Казахстана.

На кадрах видно, как футбольные фанаты обмениваются взаимными оскорблениями и пытаются затеять драку. Однако предотвратили серьезные последствия конфликта сотрудники полиции.

В полиции прокомментировали инцидент и сообщили, что установили инициатора стычки.