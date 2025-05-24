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"Официально миссис Уоткинс": футболист сборной Англии показал фото со своей свадьбы

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Олли и Элли Уоткинс
Олли и Элли Уоткинс. Фото: instagram.com/ellswatkins

Футболист сборной Англии и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс женился - его избранницей стала Элли Олдерсон. Спортсмен в Instagram поделился кадрами со свадьбы, передает NUR.KZ.

Пара выложила совместные фото с торжества.

"Теперь официально миссис Уоткинс", - говорится под публикацией.

На кадрах жених и невеста позируют во время торжественной церемонии. На одном из фото Олли и Элли лежат на кровати, над которой красуется надпись "Уоткинсы", сделанная из шаров.

Фанаты поздравили молодоженов в комментариях.

"Такие красивые", "Поздравляю", "Нереальная парочка", "Не могу поверить в это", "Будьте счастливы, ребята", - писали они.

По информации 24СМИ, Оливер Джордж Артур Уоткинс появился на свет 30 декабря 1995 года в городе Торки, графство Девон.

Тренеры Уоткинса видели в нем потенциал и в 2003 году устроили ему просмотр в молодежную академию "Эксетер Сити". В тот раз Олли потерпел неудачу, но спустя год добился повторного просмотра и был принят в академию.

Первый вызов в основную команду "Эксетер Сити" Олли Уоткинс получил в сезоне 2013/2014. В следующем сезоне тренер "выпускает" футболиста на поле несколько раз, а в сезоне 2016-2017 Олли сыграл в 52 матчах, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

В июле 2017-го нападающий присоединился к клубу "Брентфорд". В сентябре 2020 года футболист перешел в "Астон Виллу" - за это заплатили 20 млн фунтов.

В первом же сезоне он оказался первым игроком в истории "Астон Виллы", забившим голы в пяти матчах АПЛ подряд.

В 2021 году дебютировал в сборной.

На текущий момент является одним из самых звездных игроков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2248020-oficialno-missis-uotkins-futbolist-sbornoy-anglii-pokazal-foto-so-svoey-svadby/