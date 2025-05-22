"Пацаны, где кепку взяли?": Головкин неожиданно пообщался с подростками на улице в Астане (видео)

В соцсетях появилось видео, где Геннадий Головкин в Астане, заметив из машины подростка в кепке с символикой GGG, остановился и завел разговор с группой ребят. Чемпиона тепло встретили, а короткий диалог стал вирусным, передает NUR.KZ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором известный боксер Геннадий Головкин неожиданно пообщался с группой подростков.

На кадрах видно, как спортсмен, находясь в машине, замечает мальчика в кепке с логотипом GGG и обращается к нему со словами: «Пацаны, где кепку взяли?».

Ребята сразу узнают чемпиона, подходят ближе, и Головкин выходит из автомобиля. Он тепло обнял детей и сфотографировался с ними, порадовав неожиданной встречей.

Напомним, в прошлом году бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин стал новым главой Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Последний раз на ринг новый глава НОК РК выходил в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в их третьем очном поединке. После этого официально о завершении спортивной карьеры Головкин не объявлял.

Годами ранее именитый казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин прибыл в Алматы и посетил одну из школ, где учится маленькая поклонница спортсмена. Девочка не смогла сдержать слез.