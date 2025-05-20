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Российского спортсмена арестовали в США

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Александр Алексеев
Александр Алексеев. Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images

В Техасе арестовали игрока хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", российского спортсмена Александра Алексеева, передает NUR.KZ со ссылкой на издание ARLnow.

Сообщается, что инцидент произошел в 03:00 ночи в субботу, 17 мая.

"Сотрудники полиции, патрулировавшие квартал 3100 бульвара Кларендон, были остановлены очевидцем, который сообщил о драке возле магазина. После этого офицеры наблюдали, как подозреваемый мужчина вступил в физическую стычку с другим мужчиной.

Когда офицеры приблизились, подозреваемый напал на второго мужчину. Один из офицеров применил перцовый баллончик и задержал подозреваемого", - сообщили в управлении полиции.

Согласно отчету полицейских, задержанным оказался 25-летний Александр Алексеев. Он арестован, ему предъявлено обвинение в вождении в пьяном виде и нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

По данным издания, арестованный - это российский спортсмен, выступающий сейчас за "Вашингтон Кэпиталз". На фото из полицейского участка видно, что у Алексеева нет нескольких зубов - он их лишился в игре против "Монреаль Канадиенс".

Информации о дате судебного заседания пока нет.

Как пишет "РИА Спорт", Алексееву был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате россиянин принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2246787-protiv-rossiyskogo-sportsmena-primenili-percovyy-ballonchik-i-arestovali-ego-v-ssha/