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Павел Деревянко сделал предложение своей девушке на стадионе перед матчем

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Павел Деревянко и Зоя Фуць
Павел Деревянко и Зоя Фуць. Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

Российский актер театра и кино Павел Деревянко сделал предложение своей девушке перед матчем между "Динамо" и "Акроном". Кадры опубликованы на его Instagram-странице, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, как пара сначала здоровается с футболистами, а после выходит на футбольное поле. Там Деревянко встал на одно колено и преподнес кольцо своей спутнице Зое Фуць.

Зоя ответила согласием. После этого ей вынесли букет из бело-голубых роз - это цвета ФК "Динамо", за который болеет Деревянко.

Все это происходило на стадионе перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и тольяттинским "Акроном".

Как пишет РБК, Павлу Деревянко 48 лет.

В кино Деревянко впервые снялся в 2001 году. Режиссер Александр Котт заметил актера еще в ГИТИСе и спустя несколько лет пригласил на главную роль в свой фильм "Ехали два шофера".

В начале 2000-х Деревянко появился в сериалах «Участок», «Есенин», фильмах «Бой с тенью», «Бой с тенью 2», «Неваляшка» и других проектах.

В 2007 году актер появился в главной роли в историческом сериале «Девять жизней Нестора Махно».

В 2009 году вышел сериал Юрия Мороза «Братья Карамазовы» — экранизация одноименного романа Ф.М. Достоевского, в которой Деревянко сыграл Смердякова.

Помимо этого, Деревянко знаком зрителям по таким картинам, как "Брестская крепость", "Ржевский против Наполеона", "Оттепель", "Гоголь. Страшная месть", "Беспринципные" и других.

Более десяти лет Деревянко состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара, в 2014-м — дочь Александра. Деревянко жил отдельно от Дарьи и дочерей.

В 2020 году пара объявила о расставании, а в 2024-м Деревянко объявил об отношениях с дизайнером Зоей Фуць.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2246304-pavel-derevyanko-sdelal-predlozhenie-svoey-devushke-na-stadione-pered-matchem-video/