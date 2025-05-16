Американскому баскетболисту может грозить смертная казнь в Индонезии

Американскому баскетболисту Джареду Шоу может грозить смертная казнь в Индонезии за контрабанду марихуаны из Таиланда, передает Sports.ru со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается что игрок был арестован в Индонезии за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда.

Отмечается, что в аэропорту Сукарно-Хатта были перехвачены 20 посылок, в которых содержалось свыше 800 граммов конфет с марихуаной.

Полиция считает, что баскетболист хотел распространить наркотики среди своих коллег. Сам же Шоу признался в употреблении для личного расслабления, особенно после тренировок, и заявил, что купил наркотики через знакомого в Таиланде.

Сейчас ему предъявлены обвинения, связанные с импортом, хранением и распространением наркотиков.

Подчеркивается, что спортсмену может грозить смертная казнь, если его признают виновным. Однако вместо смертной казни ему также может грозить пожизненное заключение или тюремное заключение сроком до 20 лет.

Отметим, несколько лет назад 64-летнюю британку приговорили к смертной казни на Бали за контрабанду наркотиков в 2013 году. Две апелляции женщины были отклонены.

Как отмечает РИА Новости, в Индонезии самые суровые в мире наказания за наркотики, они включают в себя смертную казнь. На настоящий момент несколько иностранцев в стране получили такой приговор и надеются на его смягчение.

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