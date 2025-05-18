Одна из самых красивых гимнасток мира снялась в купальнике для обложки журнала

Американка Ливви Данн, которую называют одной из самых красивых гимнасток мира, снялась для обложки спортивного журнала Sports Illustrated в купальнике, передает NUR.KZ.

Гимнастка из США Ливви Данн выложила на своей странице в Instagram публикацию, которой сообщила, что ее фотография в купальнике появилась на обложке журнала Sports Illustrated.

"Кто-нибудь, ущипните меня", - подписала фотографию гимнастка.

"Убийственно горячо", "Так хороша", "Красиво. Потрясающе", "Ты заслужила это", - поддержали подписчики спортсменку в комментариях.

К слову, сейчас на профиль Данн в Instagram подписаны более 5,3 млн человек.

По данным издания "Спорт-Экспресс", Оливия Датт начала заниматься гимнастикой уже в три года, но травмы помешали ей добиться существенного прогресса.

В 2019 году она перешла в Университет Луизианы и стала участвовать в соревнованиях NCAA. Вместе с этим гимнастка активно вела свои соцсети, завоевала огромную популярность и стала известной благодаря своей внешности и откровенным фотографиям.

Спортсменка успевает и тренироваться, и отрабатывать рекламные контракты, снимаясь в фотосессиях, участвуя в различных мероприятиях и зарабатывая миллионы долларов.

По данным издания, Датт часто называют самой красивой гимнасткой в мире.