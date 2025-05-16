Звезду футбольного клуба "Тоттенхэм" шантажировали фейковой беременностью

В Южной Корее полиция задержала двух человек, которых подозревают в вымогательстве денег со звезды ФК "Тоттэнхем" Сон Хын Мина, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegraph.

По данным издания, два человека были арестованы по подозрению в шантаже Сон Хын Мина. Задержанной женщине 20 лет, а мужчине - 40.

"Сотрудники расследуют жалобу, поданную на то, что женщина ложно заявила, что беременна от него, и потребовала денег, чтобы он молчал об этом. Полиция в настоящее время проводит расследование. Сон Хын Мин явно является жертвой этого инцидента", - сказано в публикации.

Сообщается, что жалоба футболиста в полицию была подана на прошлой неделе. При этом адвокаты 32-летнего мужчины утверждали, что в июне прошлого года некая женщина утверждала, что беременна от него.

По данным издания, девушка просила дать ей сумму в районе 50 тыс. фунтов стерлингов (около 33 млн тенге). Сам футболист в прошлом неоднократно подчеркивал, что не будет создавать семью до окончания футбольной карьеры.

По данным Sports.ru, Сон Хын Мин родился 8 июля 1992 года в Южной Корее. Он является полузащитником английского футбольного клуба "Тоттэнхем".

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