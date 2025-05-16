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Авто въехало в толпу фанатов "Эспаньола" перед матчем с "Барселоной": 13 человек пострадали

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Машина въехала в толпу
Машина въехала в толпу. Кадр из видео: x.com/Johnnysenior__

В Барселоне у стадиона "Корнелья-Эль Прат" автомобиль въехал в толпу болельщиков. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим, передает Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на испанские СМИ, инцидент произошел перед матчем 36-го тура испанской Примеры - на поле встретились "Барселона" и "Эспаньол".

По словам очевидцев, машина, ща рулем которой находилась женщина, въехала в толпу болельщиков "Эспаньола". Изначально женщина-водитель задела девушку, из-за чего люди вокруг начали кричать на нее. Водитель занервничала и нажала на газ, в результате автомобиль резко тронулся с места и задел еще несколько человек, проезжая сквозь толпу.

Сообщается, женщина-водитель в возрасте от 45 до 55 лет была задержана.

Как проинформировала Служба экстренной медицинской помощи (SEM), в результате инцидента пострадали 13 человек.

Предварительное расследование показало, что у водителя не было намерения въезжать в толпу, говорится в материале.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в толпу ликующих фанатов "ПСЖ" въехал автомобиль в центре Парижа. Несколько человек пострадали. Инцидент произошел после победы над "Арсеналом".

А в начале месяца в немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу - пострадали люди. Водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen был задержан. Стражи порядка разбираются в произошедшем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245500-avto-vehalo-v-tolpu-fanatov-espanola-pered-matchem-s-barselonoy-13-chelovek-postradali-video/