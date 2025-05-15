Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Баскетболисту разбили лицо во время матча

Опубликовано:

Джош Харт получил травму
Джош Харт. Кадр из видео: youtube.com/ChazNBA

Во время матча плей-офф NBA игрок "Нью-Йорк Никс" Джош Харт получил травму - в ходе атаки ему случайно разбили лицо. Инцидент произошел в первой четверти, передает "Чемпионат".

Сообщается, что все произошло в конце первого периода - Харт, пытаясь прорваться к кольцу "Бостон Селтикс", получил удар локтем в лицо от бостонского центрового Люка Корнета.

Это сразу же привело к кровотечению у Харта.

По информации The Sporting News, удар пришелся в область левого глаза спортсмена. Ему оказали первую помощь, после чего он направился в раздевалку, однако решил остаться на скамейке запасных. В итоге ему наложили повязку.

Игра завершилась со счетом 127:102 в пользу "Бостон Селтикс".

Отметим, на днях похожая история произошла с казахстанским футболистом. Абат Аймбетов, выступающий за турецкий ФК "Адана Демирспор", в последнем матче выбил зуб бразильцу Габриэлю Паулисте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2245203-basketbolistu-razbili-lico-vo-vremya-matcha/