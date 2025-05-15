Баскетболисту разбили лицо во время матча

Во время матча плей-офф NBA игрок "Нью-Йорк Никс" Джош Харт получил травму - в ходе атаки ему случайно разбили лицо. Инцидент произошел в первой четверти, передает "Чемпионат".

Сообщается, что все произошло в конце первого периода - Харт, пытаясь прорваться к кольцу "Бостон Селтикс", получил удар локтем в лицо от бостонского центрового Люка Корнета.

Это сразу же привело к кровотечению у Харта.

По информации The Sporting News, удар пришелся в область левого глаза спортсмена. Ему оказали первую помощь, после чего он направился в раздевалку, однако решил остаться на скамейке запасных. В итоге ему наложили повязку.

Игра завершилась со счетом 127:102 в пользу "Бостон Селтикс".

Отметим, на днях похожая история произошла с казахстанским футболистом. Абат Аймбетов, выступающий за турецкий ФК "Адана Демирспор", в последнем матче выбил зуб бразильцу Габриэлю Паулисте.

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