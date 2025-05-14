"На соревнованиях не место религиозным символам": Макрон — о ношении хиджабов в спорте

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, как относится к ношению спортсменами хиджабов во время турниров, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на французские СМИ, Макрон отметил, что поддерживает олимпийскую хартию, которая запрещает ношение любых религиозных символов во время соревнований.

"Я за то, чтобы применять олимпийскую хартию на соревнованиях. Что касается занятий спортом вне соревнований — это решение федераций.

Я различаю спортивную практику в инфраструктурах и соревнования. Каждая федерация должна сама решать. На соревнованиях не место религиозным символам, какими бы они ни были, потому что это вопрос равенства между мужчинами и женщинами, равенства между всеми. А в спортивных залах для тренировок нужен прагматизм, и наш закон этого не запрещает", — заявил французский президент.

Отмечается, что ранее французские власти одобрили инициативу, предусматривающую запрет на ношение любых символов или элементов одежды, явно выражающих политическую либо религиозную принадлежность, во время всех соревнований — как профессиональных, так и любительских — на региональном и национальном уровнях. Но пока этот закон не вступил в силу.

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Напомним, в прошлом году во Франции разгорелся скандал из-за того, что директор парижского лицея потребовал от ученицы снять хиджаб. В ответ на это ученица ложно обвинила его в том, что он ударил ее, писала Русская служба BBC. Премьер-министр Франции тогда заявлял, что правительство подаст в суд на ученицу.

"Государство всегда будет на стороне таких госслужащих, людей, находящихся на передовой борьбы с нарушениями принципа секулярности, с попытками исламистов проникнуть в наши образовательные учреждения", — заявил премьер-министр Атталь.

Отметим, во Франции с 2004 года запрещено ношение религиозных символов и традиционной одежды в школах.