Автомобиль въехал в толпу фанатов "ПСЖ" в Париже и взорвался: пострадали несколько человек (видео)

В толпу ликующих фанатов "ПСЖ" въехал автомобиль в центре Парижа. Сообщается о пострадавших. Инцидент произошел после победы над "Арсеналом".

Как сообщает Sport24 со ссылкой на местные СМИ, в толпу ликующих фанатов въехала машина. В результате случившегося три человека находятся в тяжелом состоянии, один - в критическом.

Сообщается, что футбольные фанаты после догнали автомобиль и сожгли его. Жуткие кадры распространяют в Сети.

По информации SHOT, автомобиль взорвался. Сообщается, что французские фанаты устроили настоящий разгром на центральной улице столицы после победы местной команды.

Потребовалось вмешательство полиции - болельщиков разгоняли дубинкам и слезоточивым газом.

Сообщается также, что фанаты окружили проезжающий автомобиль и собирались разбить окна, однако водитель нажал на газ и протаранил толпу. После, по информации издания, водителя вытащили из авто и прогремел взрыв.

Предполагается, что машину подожгли фанаты "ПСЖ".

Напомним, футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали домашнюю победу над английским "Арсеналом" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам испанского полузащитника Фабиана Руиса (27 минута) и марокканского защитника Ашрафа Хакими (72). Единственный мяч гостей забил английский форвард Букайо Сака (76).

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