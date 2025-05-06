Игроки футбольного клуба "Атырау" принесли в жертву барана, но потерпели еще одно поражение

Игроки профессионального футбольного клуба "Атырау" принесли в жертву барана, чтобы прервать серию неудачных матчей в премьер-лиге, передает NUR.KZ.

На Youtube-канале ФК "Атырау" накануне был опубликован видеоролик, в котором сообщается о том, что перед очередным матчем игроки пригласили муллу, а также принесли в жертву барана.

По словам пресс-секретаря футбольного клуба Еламана Жексенова, перед матчем с шымкентским "Ордабасы" был совершен обряд жертвоприношения.

"Верим, что сможем одолеть соперников и, наконец, получить долгожданные три очка", - сказал Жексенов.

Однако клуб все равно потерпел еще одно поражение. Напомним, Атырау" потерпел домашнее поражение от "Ордабасы" со счетом 1:2.

ФК "Атырау" потерпел восьмое поражение в текущем сезоне и с тремя баллами находится на данный момент на предпоследнем 13-м месте в чемпионате Казахстана по футболу.

В марте текущего года в Казахстане выбрали 461 субъект, предлагаемый к передаче в конкурентную среду, в данном списке оказались семь футбольных клубов.

"Предлагается приватизировать 7 футбольных клубов, что соответствует позиции главы государства Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул важность их коммерциализации и самостоятельного финансирования без зависимости от областных бюджетов", - было сказано в сообщении.