Два мотогонщика погибли в ходе массовой аварии на соревнованиях в Англии (видео)

Два мотогонщика погибли, один получил серьезные травмы во время гонок British Supersport Championship, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление представителей трассы Oulton Park.
Инцидент произошел в самом начале гонки - на первом круге. На одном из поворотов произошла массовая авария - в нее попали сразу 11 мотоциклистов.
Гонку, как отмечается в сообщении, остановили из-за произошедшей аварии. На место прибыли медики. Выяснилось, что два гонщика получили смертельные травмы, а еще один - серьезные повреждения
21-летнему Оуэну Дженнеру была оказана первая помощь на трассе, затем его доставили в медицинский центр. К сожалению, спасти парня не удалось, несмотря на реанимационные действия врачей.
29-летнему Шейну Ричардсону тоже была оказана первая медицинская помощь на трассе, затем его доставили в медицинский центр трассы, после чего с тяжелыми травмами грудной клетки перевезли в университетскую больницу Ройал Сток. Спортсмен скончался до прибытия в больницу.
Том Танстолл с серьезными травмами спины и живота попал в больницу Ройал Сток после оказания первой помощи.
Еще пять гонщиков были доставлены в медицинский центр трассы. К счастью, они получили незначительные травмы и госпитализация не потребовалась.
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Около месяца назад заезды гран-при Японии в чемпионате мира "Формулы-1" завершились авариями и пожарами - красные флаги пришлось поднимать четыре раза, в том числе из-за серьезного столкновения со стеной.
Сначала австралиец Джек Дуэн на большой скорости врезался в стену на скоростном повороте - его машина была искорежена, а спортсмен выбыл из сессии.
К счастью, гонщик ушел с трассы невредимым.
После в аварию попал опытный пилот Фернандо Алонсо. Его Aston Martin вылетел за пределы трассы, а затем упал в гравийную ловушку - гонку пришлось прервать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2242563-dva-motogonshchika-pogibli-vo-vremya-massovoy-avarii-na-sorevnovaniyah-v-anglii-video/