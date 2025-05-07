Одна из самых красивых спортивных журналисток взволновала фотографиями с отдыха

Спортивная журналистка Дилетта Леотта порадовала поклонников горячими снимками с отдыха - ведущая DAZN отдохнула на Сицилии и поделилась кадрами в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Дилетта продемонстрировала свою потрясающую фигуру в пляжных нарядах. В черном закрытом купальнице супруга немецкого вратаря Лориса Кариуса сфотографировалась на яхте на фоне причала.

А уже в бикини позировала, когда судно отправилось в море. Также теледива подразнила подписчиков фото с пастой.

"Ты - Барби", "Звезда", "Идеальная. Приятного отдыха. Обожаю Сицилию", "Аппетитная", "Больше таких фотографий", - писали поклонники.

По информации 24СМИ, Джулия Дилетта Леотта родилась 16 августа 1991 года. Детство и юность знаменитости проходили на морском побережье Сицилии.

Еще в школьном возрасте Дилетта стала участвовать в модельных конкурсах и занимать там призовые места. Но она не собиралась делать ставку только на внешность и старалась прилежно учиться, особый талант проявляя в освоении языков.

В 2009 году Леотта едва не стала Мисс Италии, но покинула конкурс с титулом "Мисс элегантность".

Первым местом работы Дилетты стал телеканал Sky Meteo 24, где красотка вела прогноз погоды.

Позже она переключилась на спорт - сначала она освещала футбольные матчи Серии B на канале Sky Sport в компании Джанлуки Ди Марцио и Луки Марчегиани. С 2018 года Дилетта перешла на стриминговый сервис DAZN, где стала вещать о главных событиях итальянской Серии А.