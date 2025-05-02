Геннадий Головкин сообщил о смерти своего первого тренера

Президент Национального олимпийского комитета РК (НОК) Геннадий Головкин направил соболезнования семье своего бывшего тренера Виктора Дмитриева, передает NUR.KZ.
Головкин выразил соболезнования как от лица НОК, так и от себя лично.
"Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания.
Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внес неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов", - сказано в опубликованном на сайте НОК заявлении Головкина.
По данным издания EKaraganda, Виктор Дмитриев родился 26 июля 1953 года в Караганде. Отслужив в армии, сначала получил специальность в горном техникуме, работал на шахте имени Костенко, затем окончил факультет "Физическое воспитание" педагогического института. После работы преподавателем, а с 1987 года началась его тренерская деятельность.
Виктор Дмитриев воспитал более 10 мастеров спорта Казахстана, 20 кандидатов в мастера спорта. Его ученики выигрывали республиканские и международные соревнования, но главным результатом работы тренера, безусловно, считается Геннадий Головкин, первым тренером которого он являлся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2241510-gennadiy-golovkin-soobshchil-o-smerti-svoego-eks-nastavnika/