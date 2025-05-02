Геннадий Головкин сообщил о смерти своего первого тренера

Президент Национального олимпийского комитета РК (НОК) Геннадий Головкин направил соболезнования семье своего бывшего тренера Виктора Дмитриева, передает NUR.KZ.

Головкин выразил соболезнования как от лица НОК, так и от себя лично.

"Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания.

Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внес неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов", - сказано в опубликованном на сайте НОК заявлении Головкина.

По данным издания EKaraganda, Виктор Дмитриев родился 26 июля 1953 года в Караганде. Отслужив в армии, сначала получил специальность в горном техникуме, работал на шахте имени Костенко, затем окончил факультет "Физическое воспитание" педагогического института. После работы преподавателем, а с 1987 года началась его тренерская деятельность.

Виктор Дмитриев воспитал более 10 мастеров спорта Казахстана, 20 кандидатов в мастера спорта. Его ученики выигрывали республиканские и международные соревнования, но главным результатом работы тренера, безусловно, считается Геннадий Головкин, первым тренером которого он являлся.