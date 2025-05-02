Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Геннадий Головкин сообщил о смерти своего первого тренера

Опубликовано:

Виктор Дмитриев
Виктор Дмитриев. Фото: olympic.kz

Президент Национального олимпийского комитета РК (НОК) Геннадий Головкин направил соболезнования семье своего бывшего тренера Виктора Дмитриева, передает NUR.KZ.

Головкин выразил соболезнования как от лица НОК, так и от себя лично.

"Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания. 

Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внес неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов", - сказано в опубликованном на сайте НОК заявлении Головкина.

По данным издания EKaraganda, Виктор Дмитриев родился 26 июля 1953 года в Караганде. Отслужив в армии, сначала получил специальность в горном техникуме, работал на шахте имени Костенко, затем окончил факультет "Физическое воспитание" педагогического института. После работы преподавателем, а с 1987 года началась его тренерская деятельность.

Виктор Дмитриев воспитал более 10 мастеров спорта Казахстана, 20 кандидатов в мастера спорта. Его ученики выигрывали республиканские и международные соревнования, но главным результатом работы тренера, безусловно, считается Геннадий Головкин, первым тренером которого он являлся.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2241510-gennadiy-golovkin-soobshchil-o-smerti-svoego-eks-nastavnika/