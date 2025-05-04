"Самая сексуальная автогонщица в мире" поразила фанатов откровенным образом в ковбойской шляпе

Американка Линдси Брюэр, которую поклонники уже давно называют самой сексуальной автогонщицей в мире, поразила поклонников откровенным нарядом, передает NUR.KZ.

Линдси Брюэр опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, которые были сделаны во время посещения ею кантри-фестиваля в американском штате Калифорния.

"Да здравствуют девушки-ковбои", - подписала снимки Брюэр.

Брюэр предстала в джинсовой юбке длины мини и зеленом топе, образ звезды был дополнен ковбойской шляпой.

Подписчики девушки, которых уже насчитывается более 2,8 млн человек, осыпали Бюэр комплиментами.

"По-настоящему красива и прекрасна", "Линдси - королева, принцесса моды, идеальная девушка", "Великолепна и горяча", - пишут поклонники Брюэр.

На официальном сайте автогонщицы указано, что она родилась 17 апреля 1997 года в Колорадо. Также на сайте пишут, что Линдси часто называют одной из самых красивых и сексуальных автогонщиц в мире.

Девушка рассказывает, что когда ей было 11 лет, отец взял ее на картинг, где она совершила тестовую поездку. Так она поняла, что показывает лучшее время, чем все участники той гонки.

Через год Линдси начала участвовать в местных соревнованиях на 125-кубовых картингах. Затем она попала на национальные соревнования, а в 2015 году она наконец перешла на спортивные 2000-кубовые картинги.

В течение пяти лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021 году она участвовала в гонках серии TC America и заняла 14-е место в общем зачете. Стоит отметить, что Линдси была единственной девушкой среди участников.

Автогонщица рассказывала, что она неоднократно сталкивалась с непониманием и насмешками.

"Иногда я впадаю в уныние, потому что я девушка и соревнуюсь в основном с мужчинами. Когда люди пытаются унизить меня и говорят, что я ни на что не способна, я доказываю себе, что я могу это сделать. С каждой достигнутой целью я верю, что я смогу это сделать", - признается девушка.

Помимо автоспорта, девушка работает профессиональной моделью. Спортсменка публикует в блоге фотографии со своих тренировок, путешествий и модных показов.