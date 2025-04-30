Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержание Айбола Кулбаева спустя месяц подтвердили в Антикоре

Опубликовано:

Руководитель управления физкультуры и спорта Алматинской области
Айбол Кулбаев. Фото: gov.kz

На брифинге в Антикоре спустя месяц после опровержения информации о задержании экс-главы управления спорта Алматинской области Айбола Кулбаева подтвердили, что чиновник все-таки арестован, передает NUR.KZ.

Как отметил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, в социальных сетях и СМИ уже распространялась информация о задержании бывшего руководителя управления спорта Алматинской области.

"Антикором по Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления заключен под стражу бывший руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

Он, будучи директором республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок на услуги по поставке продуктов питания.

24 апреля текущего года с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - рассказал Данияр Бигайдаров.

Напомним, что задержание Айбола Кулбаева месяц назад опровергли в Антикоре.

"Он участвует в следственных действиях вместе с другими работниками учреждения. Он - свидетель с правом на защиту", - пояснил тогда зампред Антикора Дархан Куракбаев.

С 2024 года Айбол Кулбаев занимал должность директора Республиканского специализированного учебно-спортивного колледжа Олимпийского резерва имени К. Ахметова.

С 26 февраля 2025 года он был назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2240763-zaderzhanie-aybola-kulbaeva-spustya-mesyac-podtverdili-v-antikore/