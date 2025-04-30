Задержание Айбола Кулбаева спустя месяц подтвердили в Антикоре

На брифинге в Антикоре спустя месяц после опровержения информации о задержании экс-главы управления спорта Алматинской области Айбола Кулбаева подтвердили, что чиновник все-таки арестован, передает NUR.KZ.

Как отметил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, в социальных сетях и СМИ уже распространялась информация о задержании бывшего руководителя управления спорта Алматинской области.

"Антикором по Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления заключен под стражу бывший руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

Он, будучи директором республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок на услуги по поставке продуктов питания.

24 апреля текущего года с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - рассказал Данияр Бигайдаров.

Напомним, что задержание Айбола Кулбаева месяц назад опровергли в Антикоре.

"Он участвует в следственных действиях вместе с другими работниками учреждения. Он - свидетель с правом на защиту", - пояснил тогда зампред Антикора Дархан Куракбаев.

С 2024 года Айбол Кулбаев занимал должность директора Республиканского специализированного учебно-спортивного колледжа Олимпийского резерва имени К. Ахметова.

С 26 февраля 2025 года он был назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

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