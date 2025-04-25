Чемпион мира по футболу приехал в Астану и посадил дерево

Чемпион мира по футболу 2006 года Кристиан Дзаккардо и обладатель Кубка конфедераций Майкон Дуглас приехали в Астану и посадили деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Легенды футбола Кристиан Дзаккардо и Дуглас Майкон посадили саженцы на территории Ботанического сада.

"Всем привет! Мы рады быть здесь, в Казахстан. Сегодня мы с удовольствием внесли свой вклад в озеленение города. Я искренне надеюсь, что экологический проект по озеленению будет продолжаться. Когда мы вновь вернемся сюда, хотелось бы увидеть еще больше деревьев, еще больше природы вокруг", - сказал Кристиан Дзаккардо.

"Я очень рад быть здесь, в Казахстане, это мой первый визит. Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы еще вернемся и увидим город еще более зеленым", - отметил Дуглас Майкон.

В акимате напомнили, что сегодня, на стадионе "Астана Арена" состоится матч легенд, приуроченный ко Дню казахстанского футбола, где сыграют бывшие участники футбольных команд "Манчестер Сити" и "Милан".

По данным сайта Transfermarkt.com, Кристиан Дзаккардо родился 21 декабря 1983 года. Его главное достижение - победа на чемпионате мира по футболу в 2006 году в составе сборной Германии.

Майкон Дуглас родился 26 июля 1981 года. В составе сборной Бразилии побеждал на Кубке Америки и Кубке конфедераций. В составе клуба "Интер" побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина и наградил его орденом "Достык".