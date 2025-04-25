Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чемпион мира по футболу приехал в Астану и посадил дерево

Опубликовано:

Кристиан Дзаккардо и Майкон Дуглас
Кристиан Дзаккардо и Майкон Дуглас. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Чемпион мира по футболу 2006 года Кристиан Дзаккардо и обладатель Кубка конфедераций Майкон Дуглас приехали в Астану и посадили деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Легенды футбола Кристиан Дзаккардо и Дуглас Майкон посадили саженцы на территории Ботанического сада.

"Всем привет! Мы рады быть здесь, в Казахстан. Сегодня мы с удовольствием внесли свой вклад в озеленение города. Я искренне надеюсь, что экологический проект по озеленению будет продолжаться. Когда мы вновь вернемся сюда, хотелось бы увидеть еще больше деревьев, еще больше природы вокруг", - сказал Кристиан Дзаккардо.

"Я очень рад быть здесь, в Казахстане, это мой первый визит. Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы еще вернемся и увидим город еще более зеленым", - отметил Дуглас Майкон.

В акимате напомнили, что сегодня, на стадионе "Астана Арена" состоится матч легенд, приуроченный ко Дню казахстанского футбола, где сыграют бывшие участники футбольных команд "Манчестер Сити" и "Милан".

По данным сайта Transfermarkt.com, Кристиан Дзаккардо родился 21 декабря 1983 года. Его главное достижение - победа на чемпионате мира по футболу в 2006 году в составе сборной Германии.

Майкон Дуглас родился 26 июля 1981 года. В составе сборной Бразилии побеждал на Кубке Америки и Кубке конфедераций. В составе клуба "Интер" побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина и наградил его орденом "Достык".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2239467-chempion-mira-po-futbolu-priehal-v-astanu-i-posadil-derevo/