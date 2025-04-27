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"Жаным": казахстанская фигуристка устроила стильную фотосессию

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Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: instagram.com/sofyasamodelkina

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию 18-летняя Софья Самоделкина опубликовала стильную фотосессию, порадовав своих фанатов, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала кадры в своем профиле в Instagram.

"Только я, луч софита и атмосфера", - подписала она новые снимки.

Софья сфотографировалась в широких джинсах и белой блузке, с которой она играла во время съемки. Спортсменка решила обойтись минимальными средствами и сделала несколько фотографий на белом фоне, атмосферу кадрам придал яркий свет софита.

"Ай, жаным, красотка", "Супермодель", "Какая шикарная", "Горячо", "Великолепная", - писали фанаты фигуристки.

Отметим, около месяца назад Самоделкина принесла сборной Казахстана первую лицензию на Олимпиаду-2026. Софья успешно выступила на своем дебютном чемпионате мира, который проходил в Бостоне.

Казахстанка набрала 117,78 балла и показала 13-й результат в произвольной. С общей суммой 181,36 балла она осталась на 14-й строчке, которую и занимала после короткой программы.

Данный результат позволил Самоделкиной официально заработать для сборной Казахстана первую лицензию на зимнюю Олимпиаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2239365-zhanym-kazahstanskaya-figuristka-ustroila-stilnuyu-fotosessiyu/