Токаев наградил президента УЕФА орденом "Достык"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина и наградил его орденом "Достык", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина.

Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране.

В Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.

Глава государства подчеркнул важность формирование устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, и поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.

В свою очередь Александер Чеферин выразил выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном.

Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.

Напомним, ранее в марте на IV Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев высказался о популяризации спорта в стране.

"В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение.

Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма", - сказал президент.

А в апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, устанавливающий запрет на финансирование иностранных спортсменов - так называемых легионеров.

Также мы писали, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта. Теперь руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

До этого Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.