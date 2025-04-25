Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отец российской фигуристки избил судью после поражения дочери

Опубликовано:

Человек надевает ледовые коньки
Коньки. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В России отец юной фигуристки напал на судью после того, как его дочь не заняла призовое место. Инцидент прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области.

Изначально о произошедшем сообщил Telegram-канале Sport Baza, опубликовав видеоролик с отцом юной спортсменки.

По информации источника издания, перед встречей А.М. несколько раз звонил судье из Первоуральска Михаилу Слободчикову и предлагал встретиться, чтобы узнать причину неудовлетворительных результатов его дочери. В ответ судья заблокировал номер отца спортсменки. Вечером 23 апреля А.М. дождался судью.

"При личной встрече нападавший обвинил Слободчикова в оскорблениях. Судья начал снимать А.М., из-за чего тот попытался выхватить телефон и ударил судью в затылок. Потасовку удалось прекратить благодаря родителям других фигуристов. Судью с ушибами увезли на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликты с А.М., у которого еще есть две дочери, занимающиеся фигурным катанием, были на соревнованиях и раньше. Однако тогда отец не переходил к физическому воздействию.

Как сообщает РИА Спорт, пострадавший судья подал заявление в полицию.

В Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области заявили, что примут меры после проверки правоохранительных органов, заявил РИА Новости президент организации Владислав Уткин.

"Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры.

Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило", - рассказал президент организации Владислав Уткин.

В Следственном комитете изданию подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против отца спортсменки.

"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве", - говорится в сообщении.

Уточняется что в настоящее время опрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего тренера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2239173-otec-rossiyskoy-figuristki-izbil-sudyu-posle-porazheniya-docheri/