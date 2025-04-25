Отец российской фигуристки избил судью после поражения дочери

В России отец юной фигуристки напал на судью после того, как его дочь не заняла призовое место. Инцидент прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области.

Изначально о произошедшем сообщил Telegram-канале Sport Baza, опубликовав видеоролик с отцом юной спортсменки.

По информации источника издания, перед встречей А.М. несколько раз звонил судье из Первоуральска Михаилу Слободчикову и предлагал встретиться, чтобы узнать причину неудовлетворительных результатов его дочери. В ответ судья заблокировал номер отца спортсменки. Вечером 23 апреля А.М. дождался судью.

"При личной встрече нападавший обвинил Слободчикова в оскорблениях. Судья начал снимать А.М., из-за чего тот попытался выхватить телефон и ударил судью в затылок. Потасовку удалось прекратить благодаря родителям других фигуристов. Судью с ушибами увезли на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликты с А.М., у которого еще есть две дочери, занимающиеся фигурным катанием, были на соревнованиях и раньше. Однако тогда отец не переходил к физическому воздействию.

Как сообщает РИА Спорт, пострадавший судья подал заявление в полицию.

В Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области заявили, что примут меры после проверки правоохранительных органов, заявил РИА Новости президент организации Владислав Уткин.

"Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры.

Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило", - рассказал президент организации Владислав Уткин.

В Следственном комитете изданию подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против отца спортсменки.

"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве", - говорится в сообщении.

Уточняется что в настоящее время опрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего тренера.

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