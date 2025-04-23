Вечеринка футболистов завершилась вмешательством полиции

Вечеринка с участием футболистов клуба "Порту" по случаю дня рождения Отавио завершилась вмешательством полиции и внутренним расследованием в команде.

Футболисты устроили масштабную вечеринку по случаю дня рождения бразильского защитника Отавио, пишет РИА Спорт со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в ночь с 21 на 22 апреля на ней были замечены футболисты Тьяго Джало, Мартим Фернандеш, Виллиам Гомес, Фабиу Виейра и Жуан Мариу.

В конечном итоге вечеринка была сорвана и потребовала вмешательства полиции на рассвете.

Кроме того сообщается, что футболисты покинули заведение только утром, что является нарушением распорядка.

В клубе заявили, что начали внутреннее расследование в отношении футболистов, включив в потенциальный список нарушителей.

Уже известно, что Отавио получит крупный штраф и не примет участие в одном из матчей.

Тьяго Джало может пропустить все оставшиеся игры клуба в текущем сезоне. Ожидается, что остальные футболисты отделаются более мягкими дисциплинарными взысканиями.

Напомним летом 2021 года норвежские футболисты устроили секс-вечеринку на клубном стадионе.

Футболисты сначала собрались на приветственный ужин в честь новичков команды. После окончания официального празднования 12 игроков продолжили вечер на домашнем стадионе в Бергене. Компанию футболистам составили четыре девушки, с которыми игроки вступали в половой контакт и распивали алкоголь.

Некоторые игроки бегали голыми по полю. Несколько футболистов пробыли на стадионе до пяти утра.

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