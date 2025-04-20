"Татарская Бэлла Хадид": Загитова в новом образе устроила фотосессию в Париже

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами новой фотосессии в Париже - чемпионка прогулялась по французской столице в кожаном плаще, передает NUR.KZ.

Алина показала снимки на своей странице в Instagram.

"Bonjour, ca va? (Здравствуйте, как поживаете? - прим. ред.)" - подписала фото девушка.

Загитова позировала перед камерой в наряде total black: кожаном плаще, платье и леггинсах.

На новый необычный образ обратили внимание подписчики Алины.

"Что-то на ведьминском", "Татарская Бэлла Хадид", "Шикарна Алина", "Прям модельная съемка в очень интересном образе", "Фото шикарные. Алина, красотка, тебе очень идет такой стиль", - писали поклонники фигуристки.

По информации "Вокруг ТВ", Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Отмечается, что ее назвали в честь гимнастки Алины Кабаевой.

Отец Загитовой является тренером хоккейной командой, а мать мечтала быть фигуристкой, однако у нее этого не вышло. Родители отдали дочь на этот вид спорта, где Алина добилась ошеломительных успехов.

На крупных турнирах Загитова дебютировала в 2016 году, а к 2019 году она смогла стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.

В настоящее время Алина больше участвует в ледовых шоу - с 2020 года она переключилась на этот вид деятельности. Кроме того, Загитова работала в качестве ведущей ряда проектов, связанных со спортом, на "Первом канале".