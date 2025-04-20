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"Мечта": экс-волейболистка едва не оголила грудь на фото в купальнике

Опубликовано:

Экс-волейболистка Кайла Симмонс
Кайла Симмонс: instagram.com/kaylasimmmons/

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи Сети называют "самой сексуальной в мире волейболисткой", заворожила поклонников откровенным фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Кайлы Симмонс. Спортсменка предстала в пестром бикини с цветочным принтом.

При этом она развязала лямки на бюстгальтере, поддерживая верхнюю часть купальника руками и раздвинув ноги.

"Прекрасная", "Мечта", "Опусти руки, пожалуйста", - пишут подписчики Кайлы в комментариях и оставляют эмодзи огоньков и сердечек.

По информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.

Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях Симмонс решила завершить спортивную карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2236983-mechta-eks-voleybolistka-edva-ne-ogolila-grud-na-foto-v-kupalnike/