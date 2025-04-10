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Роналду заявил о создании собственной киностудии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Легендарный футболист Криштиану Роналду объявил о создании независимой киностудии - партнером спортсмена стал британский кинорежиссер Мэттью Вон, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил сам Роналду в социальной сети Х.

"Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе", - заявил футболист.

Киностудия UR•MARV, которую создали Роналду и Вон, как говорится в публикации, спродюсировала и профинансировала два экшн-фильма. Теперь они собираются приступить к съемкам третьего из той же серии.

"Криштиану на футбольном поле создаёт истории, которые я бы никогда не смог написать. Я с нетерпением жду возможности создавать с ним вдохновляющие фильмы, он настоящий супергерой", - заявил Вон.

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Отметим, недавно Криштиану Роналду побил очередной рекорд - он получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество побед во встречах на уровне национальных команд.

Кроме того, Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2234739-ronaldu-zayavil-o-sozdanii-sobstvennoy-kinostudii/