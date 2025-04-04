Российская телеведущая выбила себе зубы, играя в падел

Известная российская телеведущая Мария Орзул лишилась передних зубов после игры в падел. Об этом она сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.

41-летняя журналистка поделилась историей со своими подписчиками.

"Вчера, играя в падел, я выбила себе передние зубы. Сама. Ракеткой. Впереди не самый простой путь к тому, чтобы все выглядело так, как раньше. Но это ладно, я уже практически смирилась с тем, что произошло, даже шутить пытаюсь над этим. Хотя смешного мало, честно говоря", - призналась Орзул.

Она отметила, что выбила себе три передних зуба.

Журналистка поблагодарила коллег и друзей, которые были с ней в тот момент и помогли ей.

"Спасибо за то, что помогли с врачами, за то, что обнимали и утешали, пока я держала свои зубы в ладошке. Спасибо, что подбадривали. И самое главное, спасибо, что не дали почувствовать себя в одиночестве в этой ситуации", - написала Мария.

Как пишет Sports24, 41-летняя Орзул поработала на многих крупных телеканалах, как правило освещая спорт. В марте 2015 года российские СМИ приписывали Марии кратковременные отношения с футболистом Артемом Дзюбой.

Как уточняет Championat, падел-теннис — это уникальное сочетание тенниса и сквоша, он выделяется не только своей динамикой, но и глубокой тактикой.

В падел играют на специальном корте, который сочетает в себе элементы площадок для тенниса и сквоша. Падел-корт имеет прямоугольную форму размером 10 м в ширину и 20 м в длину, что меньше стандартного теннисного корта. Особенностью являются стены вокруг площадки — по бокам и сзади.

Что касается ракеток, то от теннисных они отличаются. Они короче, не имеют струн и сделаны из твердого материала с множеством маленьких отверстий по всей поверхности ударной части, что делает их более маневренными.

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