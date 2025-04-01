Легенду английского футбола засняли справляющим нужду на глазах у прохожих в Лондоне

Английского футболиста, бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни поймали папарацци, когда он справлял нужду в центре Лондона, передает NUR.KZ со ссылкой на Mirror.

Как сообщает таблоид, инцидент произошел в тот вечер, когда Руни выступил экспертом на телеканале BBC Sport на Кубке Англии.

Вечером Руни с группой друзей провел несколько часов в эксклюзивном баре на крыше, а после они поужинали в дорогом ресторане. После этого бывшего футболиста заметили на улице справляющим нужду прямо на глазах у прохожих.

Издание отмечает, что подобное поведение может быть квалифицировано как уголовное преступление, все зависит от конкретных обстоятельств, так как в разных частях Великобритании действуют разные законы.

"В зависимости от точного характера поведения оно может потенциально подпадать под другие уголовные преступления, такие как нарушение общественного порядка. Это может быть преступлением по Закону об общественном порядке 1986 года или Закону об охране окружающей среды 1990 года.

В некоторых районах Лондона, например, в Вестминстере, людей за это могут оштрафовать на 150 фунтов стерлингов (98 тыс. тенге)", – говорится в материале.

Отмечается, что Руни регулярно появлялся в качестве эксперта на BBC Sport и Amazon Prime Video с тех пор, как в канун Нового года его уволили с поста тренера клуба "Плимут Аргайл".

Добавим, как пишет Championat, Руни является воспитанником английского профессионального футбольного клуба из Ливерпуля "Эвертона", откуда перебрался в стан "Манчестер Юнайтед".

В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами.

Под конец карьеры Руни играл за "Эвертон", "Ди-Си Юнайтед" и "Дерби Каунти".

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