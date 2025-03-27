Чем занимается в колонии осужденный боец Емельяненко, выяснили СМИ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Емельяненко, брат Федора и Александра Емельяненко, занимается в колонии швейным делом, передает NUR.KZ со ссылкой на Mash.

Как сообщает Telegram-канал, Иван Емельяненко отбывает срок в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

Отмечается, что в колонии бывший боец ММА занялся швейным делом - он шьет медицинские костюмы по госзаказам.

По данным канала, срок Емельяненко отбывает в той же колонии, где до сих пор находится актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП.

Напомним, Ивана Емельяненко осудили в декабре прошлого года. Уголовное дело против него возбудили после уличного конфликта, в котором боец ММА нанес тяжкий вред здоровью другого мужчины.

В итоге его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Добавим, Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в 2023 году.

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