Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-чемпиона UFC и друга Хабиба посадили на 5 лет за попытку самосуда

Опубликовано:

Боец Кейн Веласкес
Кейн Веласкес. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был приговорен к пяти годам тюремного заключения за попытку самосуда, совершенную в 2022 году. Ранее он находился под домашним арестом.

Как сообщает ESPN, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был приговорен к пяти годам тюремного заключения за стрельбу, которая произошла в феврале 2022 года. Отмечается, что Веласкес, который вышел из тюрьмы в ноябре 2022 года и находился под домашним арестом, получил зачет за 1283 дня отбытого срока.

Отмечается, что ранее он не признал себя виновным в покушении на убийство, нападении и незаконном хранении оружия.

"Обвинения были выдвинуты в результате инцидента, в котором Веласкес преследовал и неоднократно стрелял в автомобиль мужчины, обвиняемого в растлении его сына. Отец мужчины, который был с ним в автомобиле, был застрелен и ранен во время инцидента", - пишет издание.

РБК пишет, что Веласкес был арестован в марте 2022 года после перестрелки в Сан-Хосе. Позднее выяснилось, что боец совершил попытку самосуда над 43-летним Харри Гулартом, который ранее был обвинен в растлении малолетней родственницы Веласкеса.

Отмечается, что Гуларт ехал на машине за электронным браслетом для домашнего ареста, вместе с ним в машине были еще два человека. Веласкес преследовал их на своем автомобиле около 11 миль, после этого врезался в них и сделал несколько выстрелов из пистолета. Однако в результате пострадал не Гуларт, а его отчим, который получил раны, неопасные для жизни. После этого полицейские задержали бойца.

Также сообщается, что его поддержал экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ряд других звезд UFC. Они организовали кампанию в поддержку Веласкеса, в итоге он в декабре 2022 года после восьми месяцев за решеткой вышел под залог.

Хабиб Нурмагомедов не раз отмечал, что долгое время дружит с Веласкесом. Американский боец после выхода под залог вошел в тренерский штаб для подготовки к поединкам Усмана и Умара Нурмагомедовых - двоюродных братьев Хабиба. А в октябре 2023 года Веласкес стал секундантом Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator 300 в Сан-Диего.

По информации Championat, после приговора Хабиб Нурмагомедов снова поддержал Веласкеса.

"Оставайся сильным, лев", - сказал Нурмагомедов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230470-eks-chempiona-ufc-i-druga-habiba-posadili-na-5-let-za-popytku-samosuda/