Экс-чемпиона UFC и друга Хабиба посадили на 5 лет за попытку самосуда

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был приговорен к пяти годам тюремного заключения за попытку самосуда, совершенную в 2022 году. Ранее он находился под домашним арестом.

Как сообщает ESPN, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был приговорен к пяти годам тюремного заключения за стрельбу, которая произошла в феврале 2022 года. Отмечается, что Веласкес, который вышел из тюрьмы в ноябре 2022 года и находился под домашним арестом, получил зачет за 1283 дня отбытого срока.

Отмечается, что ранее он не признал себя виновным в покушении на убийство, нападении и незаконном хранении оружия.

"Обвинения были выдвинуты в результате инцидента, в котором Веласкес преследовал и неоднократно стрелял в автомобиль мужчины, обвиняемого в растлении его сына. Отец мужчины, который был с ним в автомобиле, был застрелен и ранен во время инцидента", - пишет издание.

РБК пишет, что Веласкес был арестован в марте 2022 года после перестрелки в Сан-Хосе. Позднее выяснилось, что боец совершил попытку самосуда над 43-летним Харри Гулартом, который ранее был обвинен в растлении малолетней родственницы Веласкеса.

Отмечается, что Гуларт ехал на машине за электронным браслетом для домашнего ареста, вместе с ним в машине были еще два человека. Веласкес преследовал их на своем автомобиле около 11 миль, после этого врезался в них и сделал несколько выстрелов из пистолета. Однако в результате пострадал не Гуларт, а его отчим, который получил раны, неопасные для жизни. После этого полицейские задержали бойца.

Также сообщается, что его поддержал экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ряд других звезд UFC. Они организовали кампанию в поддержку Веласкеса, в итоге он в декабре 2022 года после восьми месяцев за решеткой вышел под залог.

Хабиб Нурмагомедов не раз отмечал, что долгое время дружит с Веласкесом. Американский боец после выхода под залог вошел в тренерский штаб для подготовки к поединкам Усмана и Умара Нурмагомедовых - двоюродных братьев Хабиба. А в октябре 2023 года Веласкес стал секундантом Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator 300 в Сан-Диего.

По информации Championat, после приговора Хабиб Нурмагомедов снова поддержал Веласкеса.

"Оставайся сильным, лев", - сказал Нурмагомедов.