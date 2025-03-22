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Одна из популярнейших фигуристок мира Александра Трусова объявила о беременности

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Российские фигуристы Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова)
Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова). Фото: Instagram @avtrusova

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) в своем Instagram объявила о беременности, передает NUR.KZ.

Фигуристка, которая официально не завершала спортивную карьеру, опубликовала совместный пост со своим супругом Макаром Игнатовым. На видео медалистка Олимпиады стоит спиной к камере, а затем разворачивается, демонстрируя характерный для беременности живот.

"Новый этап в жизни", — подписала публикацию спортсменка.

Кроме того, в РИА Новости Спорт сообщили, что в субботу супружеская пара подтвердила беременность Игнатовой с помощью специального номера в рамках турнира шоу-программ "Русский вызов".

Фигуристы поженились в августе прошлого года. В сентябре Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России, но затем не принимала участия в официальных стартах.

Последним полноценным соревновательным сезоном для нее стал цикл 2022/23. На счету 20-летней Игнатовой, помимо олимпийской медали, бронза чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы.

Отметим, что спортсменка входит в число самых популярных фигуристок планеты. В частности, в социальной сети Instagram у нее около 1,6 млн подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230155-odna-iz-populyarneyshih-figuristok-mira-aleksandra-trusova-obyavila-o-beremennosti/