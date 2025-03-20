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Умер основатель и бывший владелец команды "Формулы‑1" Эдди Джордан

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Эдди Джордан
Эдди Джордан. Фото: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

Основатель и бывший владелец команды "Формулы-1" Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет. Последние годы он боролся с раком, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Как сообщает издание, у Джордана диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Автогонщик скончался в четверг, 20 марта, рано утром. Информацию о его смерти подтвердила семья Джордана.

"С глубокой грустью мы объявляем о кончине Эдди Джордана, кавалера ордена Британской империи, бывшего владельца команды "Формулы-1", телеведущего и предпринимателя.

Он мирно скончался в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в окружении семьи", - говорится в заявлении родных.

Как отмечает издание, Джордану удалось добиться редкого в гоночном спорте успеха в качестве независимого владельца команды.

"Его команда Jordan, дебютировавшая в 1991 году, за 15 лет своего существования выиграла четыре гран-при и боролась за чемпионский титул среди гонщиков в 1999 году, но затем пошла на спад и в 2005 году была продана", - отмечается в материале.

Позже Джордан работал телевизионным экспертом, сначала на BBC Sport, а затем на Channel 4.

На сайте "Формулы 1" указано, что Джордан начинал карьеру как автогонщик. В 1980-х он добился успеха в ирландском чемпионате по картингу и участвовал в гонках в таких категориях, как "Формула-Ford", "Формула-3" и "Формула-2", а также принял участие в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".

К концу 70-х Джордан создал собственную команду под своим именем на рынке одноместных автомобилей и уверенно поднимался в рейтинге, пока не получил место в гоночной решетке Формулы-1 в 1991 году.

"Известно, что Jordan дал возможность Михаэлю Шумахеру дебютировать в "Формуле-1", а за команду на протяжении многих лет выступали многие другие известные гонщики, в том числе Рубенс Баррикелло, Мартин Брандл, Деймон Хилл и Жан Алези", - пишут авторы портала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2229713-umer-osnovatel-i-byvshiy-vladelec-komandy-formula-1-eddi-dzhordan/