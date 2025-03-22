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Известная гимнастка устроила фотосессию на кровати в честь дня рождения

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Лилия Ахаимова
Лилия Ахаимова. Фото: instagram.com/akhaimovalili

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова устроила фотосессию в спальне в честь своего дня рождения - спортсменке исполнилось 28 лет, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала серию новых фото.

"Двадцать восемь", - подписала она снимки.

Гимнастка позировала в постели на белых простынях, при этом она была одета и даже обута в туфли на высоких каблуках.

Для съемки Ахаимова выбрала черный пиджак, полупрозрачные колготки с необычным принтом.

На нескольких фотографиях спортсменка держала тортик в виде сердца.

Подписчики поздравили гимнастку с днем рождения в комментариях.

По информации сайта "Чемпионат", Лилия Ахаимова является Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике 2020 года. Также чемпионкой Европы 2018 года в командном первенстве. Еще в активе Лилии два "серебра" чемпионатов мира - 2018, 2019 в команде.

Год назад, в марте 2024 года, стало известно, что Лилия решила завершить спортивную карьеру - кроме того, спортсменка готовилась стать мамой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2228999-izvestnaya-gimnastka-ustroila-fotosessiyu-na-krovati-v-chest-dnya-rozhdeniya/