Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала поклонников образом в красном

Опубликовано:

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала в соцсети фото в красном спортивном костюме с коротким лифом и написала о начале первого буткемпа (интенсивного курса обучения) за полгода, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте спортсменки. Серией снимков в красном спортивном костюме, подчеркнувшем фигуру, Марина Бех-Романчук показала, что поддерживала форму во время перерыва в выступлениях.

"5 месяцев не хотелось думать ни о какой подготовке и о том, как пройдет моя спортивная жизнь дальше. Искала свой внутренний покой и желание вернуться к любимой работе, которой посвятила всю свою жизнь!

1,5 месяца интенсивных тренировок - и сегодня начала свой первый буткемп за полгода. Впереди насыщенные 3 недели работы не только на тренировках, но и над собой", - написала Марина.

В комментариях к посту подписчики желают спортсменке удачи и отмечают, что красный цвет ей очень идет.

На сайте Олимпийских игр в Париже указано, что Мария Бех-Романчук родилась в 1995 году. Она выступает в таких дисциплинах, как прыжки в длину и тройной прыжок. Она трижды участвовала на олимпийских соревнованиях, где ей пока не удалось выиграть медаль.

При этом Марина Бех-Романчук добилась побед на других престижных соревнованиях. Она становилась чемпионкой Европы, а также выигрывала медали на чемпионатах мира.

Марина замужем за известным пловцом Михаилом Романчуком.

"В нашей семье все довольно просто: мы никогда не суем нос в тренировки друг друга. Не каждая пара способна понять, каково это - не быть дома 3-4 месяца в году из-за соревнований и тренировочных лагерей. Но мы оба спортсмены и понимаем, насколько важно то, что мы делаем", - рассказывала Марина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2227577-legkoatletka-marina-beh-romanchuk-poradovala-poklonnikov-obrazom-v-krasnom/