Легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала поклонников образом в красном

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала в соцсети фото в красном спортивном костюме с коротким лифом и написала о начале первого буткемпа (интенсивного курса обучения) за полгода, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте спортсменки. Серией снимков в красном спортивном костюме, подчеркнувшем фигуру, Марина Бех-Романчук показала, что поддерживала форму во время перерыва в выступлениях.

"5 месяцев не хотелось думать ни о какой подготовке и о том, как пройдет моя спортивная жизнь дальше. Искала свой внутренний покой и желание вернуться к любимой работе, которой посвятила всю свою жизнь!

1,5 месяца интенсивных тренировок - и сегодня начала свой первый буткемп за полгода. Впереди насыщенные 3 недели работы не только на тренировках, но и над собой", - написала Марина.

В комментариях к посту подписчики желают спортсменке удачи и отмечают, что красный цвет ей очень идет.

На сайте Олимпийских игр в Париже указано, что Мария Бех-Романчук родилась в 1995 году. Она выступает в таких дисциплинах, как прыжки в длину и тройной прыжок. Она трижды участвовала на олимпийских соревнованиях, где ей пока не удалось выиграть медаль.

При этом Марина Бех-Романчук добилась побед на других престижных соревнованиях. Она становилась чемпионкой Европы, а также выигрывала медали на чемпионатах мира.

Марина замужем за известным пловцом Михаилом Романчуком.

"В нашей семье все довольно просто: мы никогда не суем нос в тренировки друг друга. Не каждая пара способна понять, каково это - не быть дома 3-4 месяца в году из-за соревнований и тренировочных лагерей. Но мы оба спортсмены и понимаем, насколько важно то, что мы делаем", - рассказывала Марина.