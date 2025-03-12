Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Известный казахстанский хоккеист впервые стал отцом

Опубликовано:

Максим Мухаметов
Максим Мухаметов. Фото: hcbarys.kz

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов впервые стал отцом, у него родилась дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации хоккея Казахстана.

Информацию о пополнении в семье Мухаметова опубликовали в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации хоккея.

"Поздравляем Максима Мухаметова и его супругу Вильдану с рождением дочери", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году нападающий сборной Казахстана по хоккею Максим Мухаметов подписал контракт с "Барысом". Одностороннее соглашение с 25-летним спортсменом рассчитано на два года и завершится 31 мая 2026 года.

Мы писали, что в "Барыс" Мухаметов перешел из магнитогорского "Металлурга", в составе которого в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. Во время регулярного чемпионата и плей-офф форвард принял участие в 28 матчах и набрал 4 очка (1 шайба + 3 голевые передачи).

До перехода в "Металлург" Мухаметов выступал в системе "Барыса". Сначала он играл за "Снежных Барсов", а затем - за "Номад", в составе которого стал чемпионом Казахстана в 2023 году.

Также в активе форварда несколько матчей за национальную команду. В составе сборной Казахстана он играл на последнем чемпионате мира, где в семи встречах забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2227416-izvestnyy-kazahstanskiy-hokkeist-vpervye-stal-otcom/