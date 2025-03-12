Известный казахстанский хоккеист впервые стал отцом

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов впервые стал отцом, у него родилась дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации хоккея Казахстана.

Информацию о пополнении в семье Мухаметова опубликовали в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации хоккея.

"Поздравляем Максима Мухаметова и его супругу Вильдану с рождением дочери", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году нападающий сборной Казахстана по хоккею Максим Мухаметов подписал контракт с "Барысом". Одностороннее соглашение с 25-летним спортсменом рассчитано на два года и завершится 31 мая 2026 года.

Мы писали, что в "Барыс" Мухаметов перешел из магнитогорского "Металлурга", в составе которого в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. Во время регулярного чемпионата и плей-офф форвард принял участие в 28 матчах и набрал 4 очка (1 шайба + 3 голевые передачи).

До перехода в "Металлург" Мухаметов выступал в системе "Барыса". Сначала он играл за "Снежных Барсов", а затем - за "Номад", в составе которого стал чемпионом Казахстана в 2023 году.

Также в активе форварда несколько матчей за национальную команду. В составе сборной Казахстана он играл на последнем чемпионате мира, где в семи встречах забросил шайбу и отдал голевую передачу.