Канадская экс-хоккеистка похвасталась шикарной фигурой в платье с глубоким декольте

Бывшая хоккеистка из Канады Микайла Демайтер порадовала своих поклонников новой серией фотографий - после завершения спортивной карьеры она подалась в модельный бизнес, передает NUR.KZ.

Спортсменка поделилась новыми фото в своем профиле в Instagram. На них Микайла позировала в платье зеленого цвета с глубоким декольте в комнате с картинами и диваном.

"Помогаю поверить в любовь с первого взгляда", - написала она под фото.

"Изысканная красота", "Шикарная", "Женщина мечты", "Это все еще любовь с первого взгляда, если я добрался до шестого фото?", "Красавица Микайла", писали поклонники.

Ранее мы писали, что Микайла родилась 14 мая 2000 года в Чатеме, Онтарио, Канада.

Она заинтересовалась хоккеем с шайбой в молодом возрасте и присоединилась к команде Bluewater Hawks во Временной женской хоккейной лиге.

Поклонники стали интересоваться красоткой, даже когда ее скрывала аммуниция вратаря.

Она играла за команду в качестве вратаря несколько лет, прежде чем решила завершить свою спортивную карьеру в 2019 году, когда ей было 19 лет. Однако конец ее хоккейной карьеры стал началом ее профессионального модельного пути.