Экс-волейболистка снялась в купальнике с глубоким декольте от Ким Кардашьян

Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют "самой сексуальной в мире волейболисткой мира", показала новые горячие фото в купальнике, передает NUR.KZ.
Бывшая спортсменка выложила фотографии в своем профиле в Instagram.
Кайла на снимках продемонстрировала фигуру в купальнике телесного цвета от бренда Ким Кардашьян SKIMS, оформленном глубоким декольте.
Поклонники не смогли пройти мимо новых откровенных фото.
"Мой телефон загорелся в руках, пока смотрел на тебя", "Выглядишь потрясающе в этом купальнике", "Просто богиня", "Шикарная фигура", - писали они.
По информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.
Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях, Симмонс решила завершить спортивную карьеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2224422-eks-voleybolistka-snyalas-v-kupalnike-s-glubokim-dekolte-ot-kim-kardashyan/