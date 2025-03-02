Экс-волейболистка снялась в купальнике с глубоким декольте от Ким Кардашьян

Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют "самой сексуальной в мире волейболисткой мира", показала новые горячие фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Бывшая спортсменка выложила фотографии в своем профиле в Instagram.

Кайла на снимках продемонстрировала фигуру в купальнике телесного цвета от бренда Ким Кардашьян SKIMS, оформленном глубоким декольте.

Поклонники не смогли пройти мимо новых откровенных фото.

"Мой телефон загорелся в руках, пока смотрел на тебя", "Выглядишь потрясающе в этом купальнике", "Просто богиня", "Шикарная фигура", - писали они.

По информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.

Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях, Симмонс решила завершить спортивную карьеру.