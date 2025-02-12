Елена Рыбакина запустила YouTube-канал

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в Instagram-аккаунте объявила о запуске собственного YouTube-канала, передает NUR.KZ.

Спортсменка разместила соответствующую информацию в разделе stories. Также ссылка появилась в описании ее профиля.

На самом YouTube-канале, который зарегистрирован 10 февраля, на момент публикации выложено одно видео в формате "Shorts". Там Рыбакина едет на велосипеде вместе с собакой.

"Привет! Добро пожаловать на мой новый YouTube-канал! Здесь я делюсь моментами из своей повседневной жизни, путешествий и всего, что между ними. Подпишитесь, чтобы увидеть, как выглядит жизнь за кадром", — говорится в описании видео на английском языке.

В самом профиле на русском написано: "Теннис. Путешествия. Жизнь за кадром". На канал Рыбакиной уже подписались почти две тысячи пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Женская теннисная ассоциация завершила расследование в отношении бывшего тренера казахстанки Стефано Вукова и оставила в силе его отстранение.

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