Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина запустила YouTube-канал

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в Instagram-аккаунте объявила о запуске собственного YouTube-канала, передает NUR.KZ.

Спортсменка разместила соответствующую информацию в разделе stories. Также ссылка появилась в описании ее профиля.

На самом YouTube-канале, который зарегистрирован 10 февраля, на момент публикации выложено одно видео в формате "Shorts". Там Рыбакина едет на велосипеде вместе с собакой.

"Привет! Добро пожаловать на мой новый YouTube-канал! Здесь я делюсь моментами из своей повседневной жизни, путешествий и всего, что между ними. Подпишитесь, чтобы увидеть, как выглядит жизнь за кадром", — говорится в описании видео на английском языке.

В самом профиле на русском написано: "Теннис. Путешествия. Жизнь за кадром". На канал Рыбакиной уже подписались почти две тысячи пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Женская теннисная ассоциация завершила расследование в отношении бывшего тренера казахстанки Стефано Вукова и оставила в силе его отстранение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2220050-elena-rybakina-zapustila-youtube-kanal/