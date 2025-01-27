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Руслан Балтиев получил новую должность в Казахстанской федерации футбола

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Казахстанский футбольный тренер Руслан Балтиев
Руслан Балтиев. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев назначен начальником департамента национальных сборных команд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

За свою футбольную карьеру Балтиев выступал за казахстанские клубы «Кайнар», «Кайрат», «ЦСКА-Кайрат», «Аксесс-Голден Грейн» и «Тобол». Кроме того, он играл за российские команды, такие как «Сокол», «Динамо», «Москва», «Шинник» и «Жемчужина».

С 1997 по 2009 год Руслан Тахирович защищал цвета национальной сборной Казахстана, проведя 72 матча и забив 13 голов. Долгое время он оставался рекордсменом по числу матчей и забитых голов за сборную.

С 2022 по 2024 годы Балтиев работал ассистентом тренера национальной сборной Казахстана, а позже исполняющим обязанности главного тренера. С апреля по сентябрь 2024 года был ассистентом главного тренера в российском «Ахмате».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2215508-ruslan-baltiev-poluchil-novuyu-dolzhnost-v-kazahstanskoy-federacii-futbola/

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