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Российская фигуристка Трусова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

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Александра Трусова, российская спортсменка
Александра Трусова. Фото: Annice Lyn/Getty Images

Известная российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в бикини, сделанные во время отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Спортсменка Александра Игнатова, которая до замужества была известна поклонникам фигурного катания как Александра Трусова, опубликовала в своих социальных сетях фотографии с отдыха в Дубае. На опубликованных фото она предстала в раздельном бикини синего цвета.

Подписчики позитивно отреагировали на публикацию спортсменки.

"Красоточка, фигура классная - олимпийской чемпионки", "Роскошная", "Красивая", "Ундина", "Как же она хороша", - написали подписчики под фотографией.

При этом, многие подписчики задавали в комментариях вопрос о возможной беременности фигуристки. В российских СМИ несколько недель назад появилась информация о том, что Трусова беременна.

"Некоторые говорят, что Вы беременны. На этих фотографиях это трудно увидеть", "Она беременна, поздравляю", "Да, она останавливает слухи", - пишут внимательные поклонники.

В ленте Александры сейчас много фотографий с ее супругом, за которого она вышла замуж в прошлом году.

Как указано на официальном сайте Олимпийских игр, Александра является серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Также она дважды побеждала на юниорских чемпионатах мира (2018, 2019). Становилась бронзовым призером чемпионата мира (2021) и Европы (2020, 2022).

Отмечается, что девушка очень быстро стала известна наиболее редкой для женского фигурного катания способностью выполнять четверные прыжки.

"Она стала первой женщиной, выполнившей четверные лутц, флип и тулуп на соревнованиях, а также первой, кто выполнил два, а затем и три четверных прыжка в произвольной программе", - сказано на сайте.

Несколько лет назад Трусову назвали "ярчайшей фигуристкой года".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2214879-rossiyskaya-figuristka-trusova-opublikovala-foto-v-kupalnike-na-fone-sluhov-o-beremennosti/

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