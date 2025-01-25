Известная гимнастка показала фигуру в крохотном бикини на Мальдивах

Известная гимнастка Евгения Леванова поделилась с подписчиками фотографиями с отпуска на Мальдивах - спортсменка покрасовалась на пляже в крохотном бикини, передает NUR.KZ.
Гимнастка вот уже несколько дней делится с подписчиками своего профиля в Instagram кадрами из отпуска.
24-летняя Евгения сфотографировалась возле пальмы в бикини желтого цвета.
Также недавно она позировала на белом песке в лиловом бикини, состоящем из маленьких треугольничков ткани.
Еще Евгения показала домик, в котором проживает во время отдыха.
"Ну какие фотки", "Невероятно красивая", "Богиня", "Восхитительно", "Тебе идет этот цвет", - писали поклонники спортсменки.
По информации "Чемпионат", Леванова - представительница художественной гимнастики, пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2214531-izvestnaya-gimnastka-pokazala-figuru-v-krohotnom-bikini-na-maldivah/