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Известная гимнастка показала фигуру в крохотном бикини на Мальдивах

Опубликовано:

Евгения Леванова
Евгения Леванова. Фото: instagram.com/zhenya.levanova

Известная гимнастка Евгения Леванова поделилась с подписчиками фотографиями с отпуска на Мальдивах - спортсменка покрасовалась на пляже в крохотном бикини, передает NUR.KZ.

Гимнастка вот уже несколько дней делится с подписчиками своего профиля в Instagram кадрами из отпуска.

24-летняя Евгения сфотографировалась возле пальмы в бикини желтого цвета.

Также недавно она позировала на белом песке в лиловом бикини, состоящем из маленьких треугольничков ткани.

Еще Евгения показала домик, в котором проживает во время отдыха.

"Ну какие фотки", "Невероятно красивая", "Богиня", "Восхитительно", "Тебе идет этот цвет", - писали поклонники спортсменки.

По информации "Чемпионат", Леванова - представительница художественной гимнастики, пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2214531-izvestnaya-gimnastka-pokazala-figuru-v-krohotnom-bikini-na-maldivah/

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