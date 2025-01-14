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Кто будет представлять Казахстан на Азиаде в Китае, рассказал глава Минтуризма и спорта

Опубликовано:

Китай
Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр туризма и спорта на заседании правительства рассказал о ходе подготовки к 9-м зимним Азиатским играм, которые пройдут в КНР с 7 по 14 февраля 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Мырзабосынов напомнил, что в программу зимних Азиатских игр включены 6 видов спорта: коньковые виды спорта, биатлон, керлинг, лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, ски-альпинизм.

Общая программа игр включает 11 дисциплин: конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд, ски-альпинизм, хоккей с шайбой.

"Ожидается участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии. Всего будет разыграно 64 комплекта наград. Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам, за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин, которые будут бороться за 51 комплект медалей. Для сравнения, на предыдущих Азиатских играх 2017 года в Саппоро (Япония) участвовало 116 человек от Казахстана", - добавил министр.

Более половины нашей делегации - выходцы из городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области.

"Проводы на Азиатские игры планируется провести 30 января (четверг) в легкоатлетическом спортивном комплексе "Казахстан" в Астане", - подчеркнул глава Минтуризма и спорта.

Среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют, по его словам, наиболее высокие шансы:

  • В биатлоне: призер зимней Универсиады 2023 года Мухин Александр (Акмолинская область) и двукратный призер Универсиады 2019 года Дюсенов Асет (Алматинская область).
  • В лыжных гонках: бронзовая призерка Универсиады 2023 года Степашкина Надежда (Акмолинская область).
  • В конькобежном спорте: победительница 4-х континентов 2023 года Морозова Надежда (СКО), серебряный призер Кубка мира среди юниоров 2023 года Жардембекулы Алтай (Астана).
  • В шорт-треке: бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Ажгалиев Абзал (Астана), серебряный призер чемпионата мира 2024 года Никиша Денис (Акмолинская область).
  • В фристайл-акробатике наиболее перспективные: чемпион этапа Кубка Европы 2023 года Хаширбаев Шерзод (Шымкент), бронзовая призерка Кубка Европы 2023 года Жолдас Аяна (Шымкент).
  • А также чемпионами Азии 2024 года является мужская сборная по хоккею с шайбой.

"Надеемся, что эти спортсмены внесут свой вклад в копилку наград нашей страны. За подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Это опытные специалисты, которые приложат все усилия для удачного выступления спортсменов. Наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и Российской Федерации. Они работают со спортсменами по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию", - сообщил Мырзабосынов.

Флагоносцами будут Адиль Бекетаев - мастер спорта Республики Казахстан по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Тихонова Ольга Александровна - мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в дисциплине эстафета 3000 м, а также Всемирной универсиады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2211365-kto-budet-predstavlyat-kazahstan-na-aziade-v-kitae-rasskazal-glava-minturizma-i-sporta/

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