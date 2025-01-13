"Старался не поддаваться на провокацию": Хабиб Нурмагомедов об инциденте в самолете

Бывший чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов на своей Instagram-странице прокомментировал инцидент на борту самолета – ранее спортсмена сняли с рейса, передает NUR.KZ.

По словам Нурмагомедова, стюардесса, разговор с которой был снят на видео и опубликован в соцсетях, с самого начала вела себя грубо.

"Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще – я не могу точно сказать.

Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану, и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения.

Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Я думаю, людям нужно быть добрее", – написал спортсмен.

Напомним, накануне в соцсетях появились кадры, снятые на борту самолет, в котором Нурмагомедов должен был вылететь в Лос-Анджелес.

Как писали СМИ, что Нурмагомедов находился у аварийного выхода, а для этого необходимо знать английский язык и подтвердить готовность помочь пассажирам при ЧС.

По словам очевидцев, россиянин не сразу понял, чего от него требует бортпроводница, а она в итоге не была уверена в соблюдении правил. В итоге после недолгого спора Нурмагомедов вместе с другом покинули самолет.