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Провал на Олимпиаде, коррупция, футбольный позор: как прошел 2024 год для казахстанского спорта

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Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024 в Париже
Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Системный кризис, который наблюдается в отечественном спорте на протяжении многих лет, предсказуемо привел к негативным результатам. NUR.KZ подводит неутешительные итоги уходящего года.

Медальный недобор

В 2024 году казахстанские атлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в Париже, завоевав всего семь медалей (одна золотая). После токийской Олимпиады президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что результат (восемь бронзовых наград) не соответствует спортивному потенциалу нашей страны. Спустя три года ситуация особо не изменилась.

Президент не остался в стороне и на этот раз. На встрече с призерами Олимпийских игр глава государства высказался достаточно жестко.

"Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций.

Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Коррупция в спорте стала нормой

Cлова президента подтвердили в Агентстве по противодействию коррупции. После проведенного анализа выяснилось, что Казахстан тратит на спорт больше бюджетных денег, чем Норвегия, Канада и Нидерланды. Слабые результаты наших спортсменов в агентстве объяснили системными коррупционным рисками и нерациональными тратами.

"Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается", – отметили в Антикоре.

Министр ругал даже тех, кто не просит денег

Практически сразу после Олимпийских игр в отставку был отправлен министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Перед увольнением глава ведомства пытался найти виновных в провале национальной олимпийской сборной. Досталось в том числе федерации тенниса за то, что некоторые ведущие спортсмены были вынуждены сняться из-за болезней и травм.

"Я понимаю, ваша федерация – это единственная федерация, которая у нас денег не просит. Это похвально. Но есть понятие патриотизма в нашей стране еще, о котором мы не должны забывать. Здесь, несмотря ни на что, надо было включаться вам всем, и врачам, и физиологам, и нутрициологам, кто у нас там есть еще в команде, и как-то обеспечить явку", – говорил Ермек Маржикпаев.

Казахстан перестал быть флагманом бокса

Особое разочарование у казахстанских любителей спорта вызвал очередной провал нашей боксерской команды. Уже вторую Олимпиаду подряд Казахстан не может выиграть золото Игр. А ведь еще около 10-15 лет назад считалось, что наша страна имеет одну из самых лучших боксерских школ в мире. Очевидно, это время прошло.

То, что казахстанский бокс нуждается в переменах, признал даже глава федерации Шахмурат Муталип, до февраля 2024 года официально не работавший в области спорта.

"Мы не снимаем с себя ответственности, но и не оправдываемся. Виноваты все – и федерация, и тренеры. Мы видим свои ошибки, недостатки. И считаем, что нужна большая реформа в отрасли бокса", – отметил руководитель федерации.

На недавнем чемпионате Азии казахстанцы в целом выступили успешно, завоевав десять золотых медалей. Однако стоит учитывать, что это всего лишь континентальное первенство, где уровень конкуренции на порядок ниже, чем на Олимпиаде или мировом чемпионате.

Казахстанский футбол: все ближе ко дну

2024 год можно назвать по-настоящему провальным и для казахстанского футбола, особенно на фоне успехов двух предыдущих лет. В этом году национальная сборная провела 10 игр, проиграв 9 из них. С июня команду возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, при котором казахстанцы и потерпели большую часть поражений. Все настолько плохо, что за шесть игр Лиги Наций, наши футболисты не забили ни одного мяча.

К неудачам на футбольном поле прибавились и периодические скандалы, главным участником которых становился Станислав Черчесов. В его нестандартной манере общения с журналистами многие болельщики усмотрели банальное хамство и неуважение к местной культуре.

Клубный футбол также переживает далеко не лучшие времена. До групповой стадии этой осенью добралась лишь "Астана". В Лиге Конференций "горожане" финишировали на 28 месте и не смогли пробиться в весеннюю стадию турнира. Выше "Астаны" оказались такие клубы, как "Бачка-Топала", "Целе", "Викингур", "Пафос", "Шэмрок Роверс" и многие другие.

Такой хоккей нам не нужен

У любителей другого популярного в Казахстане вида спорта также не было особых поводов для радости в уходящем году. Главная клубная команда страны "Барыс" не переставала удивлять странной селекционной политикой и провальными результатами. В начале сезона клуб пополнился рядом зарубежных игроков, а когда те не "потянули" уровень КХЛ, устроил масштабную "чистку", естественно, выплатив хоккеистам солидные компенсации.

Не стоит забывать, что "Барыс" является базовым клубом национальной сборной Казахстана. Традиционно порядка 80% сборников представляет либо "Барыс", либо его фарм-клубы. Поэтому кризис и неразбериха в столичной команде сказываются на национальной сборной.

К слову, в этом году главная казахстанская команда довольно блекло выступила на чемпионате мира, получив чувствительные 2:6 от словаков, 2:8 от немцев и совсем уж унизительные 1:10 от американцев. При этом молодежная сборная "превзошла достижение" старших товарищей. На проходящем в эти дни ЧМ казахстанская команда пропустила 22 шайбы за два матча и выглядит откровенно неконкурентоспособной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2207204-proval-na-olimpiade-korrupciya-futbolnyy-pozor-kak-proshel-2024-god-dlya-kazahstanskogo-sporta/

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